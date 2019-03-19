Африка: через масштабні повені загинули сотні людей, зруйновані будинки

84 людини загинули в африканській країні Мозамбік в результаті масштабної повені, викликаної циклоном 14 березня. Як повідомив президент країни Філіпе Н’юсі, кількість загиблих може сягати щонайменше 1 тисячі людей.

Найбільше від стихії постраждало портове місто Бейра з населенням у понад півмільйона, де великою водою Індійського океану і вітрами зруйновані будинки і дороги.

Інші африканські країни також постраждали від циклону. Так, в сусідньому Зімбабве загинуло щонайменше 98 людей і ще 217 зникли без вісти.

Міжнародна організація «Лікарі без кордонів» повідомила про тисячі зруйнованих повінню будинків у місті Нсандже, на півдні Малаві.