У США через аномальні морози загинула 21 людина

У США жертвами аномальних морозів, які приніс арктичний циклон, стала 21 людина. Про це повідомляє агентство Reuters.

«Десятки мільйонів американців в четвер зіштовхнулися з подібними до арктичних температурами в мінус 49 градусів за Цельсієм, що паралізували Середній Захід США та призвели до щонайменше 21 смерті», – мовиться у повідомленні.

Найбільше від похолодання страждають менш захищені групи населення, наприклад, безпритульні.

Серед загиблих також 18-річний студент гуртожитку, тіло якого знайшли неподалік від гуртожитку, та 60-річна жінка, знайдена мертвою в місті Лорейн. Частина жертв пов’язана з аваріями на дорогах, які були викликані негодою.

Зазначається, що до лікарень цього тижня потрапили 25 осіб з обмороженням. У найсерйозніших випадках постраждалим загрожувала ампутація пальців рук і ніг.

Причиною сильного похолодання стало морозне повітря, що прийшло з Північного полюсу. У штатах, які зіткнулися з арктичним холодом, проживає більше 55 мільйонів чоловік. Житло більшості з них не пристосоване для проживання в таких погодних умовах.