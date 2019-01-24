В Україні найближчої доби посиляться заморозки – синоптик

В Україну 25 січня прийде антициклон – посиляться морози. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

«Лише снігові атмосферні фронти почали моститися у поїзд свій на від‘їзд, як вже готується примчатися антициклон на їхні місця. Найближчоі доби він притягне з собою далеких арктичних родичів – буде посилення морозу», – зазначила вона.

Вночі в Україні очікується -8 -15 градусів, вдень – -7 -12.

«У Києві 25 січня – холодяка. Вночі -10 -13, вдень -7 -9 градусів. Ожеледиця! Без істотних опадів», – написала синоптик.

Раніше в «Укравтодорі» повідомили, що вдалося відновити рух транспорту у всіх областях, де він був обмежений через снігопади.