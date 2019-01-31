У США прийшли аномальні морози

У США метеорологи попередили про аномальні морози. У деяких районах країни температура може опуститися до -53 градусів. Повідомляється про шістьох загиблих.

Причиною сильного похолодання стало морозне повітря, що прийшло з Північного полюсу.

У штатах, які зіткнуться з арктичним холодом, проживає більше 55 мільйонів чоловік. Житло більшості з них не пристосоване для проживання в таких погодних умовах.

Надзвичайний стан введено в штатах Середнього Заходу – Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі, а також в південних штатах – Алабамі і Міссісіпі. Там також очікуються сильні снігопади.