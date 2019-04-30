Стійкі до ліків хвороби можуть вбивати 10 мільйонів людей щорічно у 2050 році – ООН

Щорічна смертність від хвороб, стійких до протимікробних речовин, може сягнути 10 мільйонів людей у 2050 році – такі дані містить доповідь Міжвідомчої координаційної групи з антимікробної резистентності, оприлюднена Всесвітньою організацією охорони здоров’я (входить до структури Організації об’єднаних націй).

Доповідь поширив також генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

Згідно з документом, стійкість хвороб до антимікробних агентів стала «глобальною кризою, яка загрожує добі прогресу в охороні здоров’я та досягненню Цілей сталого розвитку».

Автори доповіді відзначили «тривожний рівень» стійкості інфекцій до антибіотиків, противірусних, протигрибкових та антипротозойних препаратів у країнах всіх рівнів достатку: поширені хвороби стають такими, що не піддаються лікуванню.

За даними ВООЗ, зростанню стійкості хвороб сприяє неправильне або надмірне використання антибіотиків для лікування людей, тварин та рослин.

Крім того, серед факторів ризику експерти ООН називають непропорційний доступ до чистої води, засобів санітарії і гігієни, брак доступних антимікробних засобів та вакцин із доведеною ефективністю.

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«Немає часу чекати. Якщо світ не діятиме терміново, стійкість до антимікробних речовин матиме катастрофічний вплив вже протягом життя одного покоління. Стійкі до лікування хвороби вже спричиняють як мінімум 700 тисяч смертей по всьому світу, в тому числі 230 тисяч – від мультирезистентного туберкульозу. Ця цифра може зрости до 10 мільйонів смертей по всьому світу на рік до 2050 року в разі найбільш тривожного сценарію – якщо нічого не вдіяти. Близько 2,4 мільйона людей у заможних країнах можуть померти між 2015 та 2050 роками, якщо не докласти тривалих зусиль, аби стримати резистентність до антимікробних речовин», – йдеться в доповіді.

Серед рекомендацій Міжвідомчої координаційної групи з антимікробної резистентності: скорочення використання антибіотиків для стимуляції росту худоби й домашньої птиці, інвестиції та інновації в розвитку нових антимікробних речовин, пошук безпечних альтернатив антибіотикам для людей, тварин і рослин, а також співпраця країн-членів ООН в рамках концепції «Одне здоров’я», розробленої ВООЗ.