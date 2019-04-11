Астма, діабет, серце: чому пацієнти не можуть отримати безкоштовні ліки?

Вікторія Насібулліна

У Бахмуті Донецької області понад місяць не працює державна програма «Доступні ліки». За цією програмою безплатно або з доплатою отримувати ліки можуть пацієнти з діабетом другого типу, серцево-судинними захворюваннями и бронхіальною астмою, які обрали сімейного лікаря та підписали медичну декларацію. Станом на 1 квітня майже 71% жителів Бахмута вже обрали собі лікаря, але ліки пацієнті змушені купувати за власні гроші.

Неля Носова майже два місяці не може отримати ліків за державною програмою «Доступні ліки». Через хворобу жінка має вживати ліки щодня. Вже двічі вона купувала гарантовані державою безкоштовні медичні препарати за власні гроші.

В місяць я повинна витрачати на ліки 200 гривень. Це утратно

«В місяць я повинна витрачати на ліки 200 гривень. Це утратно. Коли працювали безкоштовні аптеки, ми отримували ліки, це було більш доступно. А так мені доводиться економити на продуктах, харчуванні, і плюс ще комунальні послуги. Дуже прикро, що все так виходить в нашому житті», – розповідає Неля Носова.

За словами головної лікарки Центру первинної допомоги Бахмута Світлани Шабаліної, програма «Доступні ліки» не працює в місті через введення в дію електронних рецептів.

Ми очікуємо, що найближчим часом електрона система запрацює в повному обсязі

«Це пов’язано з центральним компонентом і введенням у дію нового електронного рецепту. Ми очікуємо, що найближчим часом ми будемо підключені до центрального компоненту і електрона система запрацює в повному обсязі. Тобто пацієнт, який звернувся до лікаря, отримає свій електронний рецепт і зможе отримати свої ліки в аптеці», – каже Світлана Шабаліна.

Фармацевт Ганна Чугай каже, що аптека готова працювати за програмою, але видавати ліки не можуть.

Доводиться людям відмовляти

«Паперові рецепти поки не виписуються. Зараз тимчасово програма не працює, тому доводиться людям відмовляти», – каже Ганна Чугай.

Усього за державною програмою в Бахмуті працюватимуть 20 аптек. Вони вже підключені до центральної електронної системи, каже Свтілана Шабаліна.

«Пацієнт сам має вільний вибір і може сам отримувати ліки ті, які він хоче, або безкоштовно або з невеликою доплатою, в тих аптечних закладах, які уклали договори з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). НСЗУ, в свою чергу, обіцяє сплатити кошти тому аптечному закладу, де це відбулося», – розповідає Свтілана Шабаліна.

Із 10 квітня електроні рецепти почали виписувати у двох амбулаторіях міста. Підключити інші 7 амбулаторій планують найближчим часом.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)