ВООЗ: тривалість життя людей збільшується у всьому світі

Тривалість життя у всьому світі продовжує збільшуватися, однак тенденція, що жінки живуть довше, зберігається. Про це мовиться у доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) від 4 квітня.

Зазначається, що в період між 2000-м та 2016-м роками глобальна тривалість життя збільшилася на 5,5 років – з 66,5 до 72,0 років.

Різницю між тривалістю життя чоловіків та жінок у ВООЗ пояснюють зокрема тим, що перші рідше звертаються до лікарів. Окрім того, чоловіки у чотири рази частіше стають жертвами вбивств та у два рази частіше гинуть внаслідок аварій на дорогах.

У ВООЗ додали, що чоловіки також частіше вдаються до самогубств і більшою мірою страждають унаслідок серцево-судинних захворювань

«Глобальні показники смертності від самогубств у 2016 році були на 75% вищі у чоловіків, ніж у жінок», – зазначили експерти.

При цьому різниця у тривалості життя жінок і чоловіків менша в країнах, де обмежений доступ до медичної допомоги.