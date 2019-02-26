Bloomberg: Іспанія, Італія та Ісландія очолили рейтинг найбільш здорових країн світу

Іспанія, Італія та Ісландія очолили рейтинг найбільш здорових країн світу, йдеться в оприлюдненому 24 лютого дослідженні видання Bloomberg.

У «десятку» також увійшли Японія, Швейцарія, Швеція, Австралія, Сінгапур, Норвегія та Ізраїль. Україна посіла 93 сходинку зі 169.

Згідно з дослідженням, Іспанія має найвищу середню очікувану тривалість життя серед країн Європейського союзу. За цим показником її випереджають лише Японія та Швейцарія. Відповідно до прогнозів, до 2040 року Іспанія матиме найвищу середню тривалість життя – майже 86 років. За нею йтимуть Японія, Сінгапур та Швейцарія, підрахували в Інституті оцінки стану охорони здоров’я Університету Вашингтона.

Укладачі рейтингу враховують, зокрема, очікувану тривалість життя тієї чи іншої країни, санітарію та екологічні фактори, включно з доступом до чистої води. Вони стверджують, що звички харчування можуть стати ключем до покращення рівня здоров’я. Наприклад, в Іспанії та Італії популярна так звана «середньоземноморська дієта». Таке харчування знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Bloomberg у своєму досліджені посилається на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я, підрозділу народонаселення ООН та Світового банку.