Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу щастя ООН

Україна зайняла 133-е місце в рейтингу щасливих країн, підготовленому ООН, піднявшись на п’ять позицій порівняно з минулим роком.

Всього в рейтингу World Happiness Report-2019 аналізували ситуацію в 156 країнах.

Як і минулого року, перше місце в рейтингу посідає Фінляндія. До першої десятки найщасливіших країн також увійшли: Данія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, Швейцарія, Швеція, Нова Зеландія, Канада, Австрія.

На останніх місцях опинилися Руанда, Танзанія, Афганістан, ЦАР, Південний Судан.

Країни оцінювали, виходячи з таких показників, як ВВП на душу населення, тривалість життя, можливість розраховувати на когось у тяжкий час, сприйняття рівня корупції, поширеність щедрості й наявність свободи в життєвому виборі.

Вперше рейтинг щастя був складений у 2012 році, у 2014 він не укладався. Мета дослідження – вплинути на державну політику країн, які увійшли до списку.

20 березня у світі відзначають Міжнародний день щастя.