Українці втрачають відчуття щастя – звіт ООН

Фінляндія – країна сауни, лижного спорту і Санта-Клауса – визнана ООН найщасливішою державою світу. Згідно із даними щойно оприлюдненого рейтингу щастя в країнах планети за 2018 рік, переможниця минулого року Норвегія зайняла друге місце. За нею йдуть Данія, Ісландія та Швейцарія. Найнещасливіші – мешканці Бурунді. А Україна в світовому рейтингу щастя з минулорічного 132-го місця опустилася на 138-е.

Автори опублікованого в середу всесвітнього звіту про щастя в різних куточках планети, відштовхувалися від таких критеріїв, як очікувана тривалість життя, соціальна підтримка, корупція й проаналізували ці та інші чинники в 156 країнах.

Країни півночі Європи вкотре стали лідерами рейтингу, бо, пояснює Мейк Вікінґ, генеральний директор Інституту досліджень щастя, базованого в Копенгагені, «північні держави, які очолюють рейтинг, продемонстрували те, що у них були створені добрі умови для доброго життя людей».

Фінляндія, яка має 5,5 мільйонів мешканців і де мешкає близько 300 тисяч мігрантів, хоч і не вважається найбагатшою, однак була визнана найщасливішою державою світу. Минулого року найвищу сходинку посідала Норвегія, яка змінила лідера рейтингу 2016-го – Данію. В першу десятку також увійшли Нідерланди, Канада, Нова Зеландія, Швеція та Австралія.

«Індекс щастя» українців падає

Індекс рівня щастя в різних країнах, який вираховується для визначення їхнього місця в рейтингу, складається на підставі низки економічних показників – рівня безробіття, інфляції, рівня ВВП і міграції, які впливають на те, наскільки комфортно людям жити в своїй країні.

А от українці, за підрахунками укладачів нинішнього рейтингу, що охоплює 2015–2017 роки, стали почуватися дещо нещасливішими, опустившись на 138-е місце зі 132-го, яке Україна обіймала в минулорічному рейтингу за 2014–2016 роки. На рівень щастя українців вплинули такі фактори, як доходи, відчуття свободи й довіри, тривалість життя чи соціальний захист та щедрість.

З огляду на це, індекс України в цьому рейтингу склав 4,103 бала, і вона зайняла місце між Суданом (4,139) і Того (3,999). Тим часом як, скажімо, сусідня Молдова, друга найбідніша в Європі, набрала 5,64 бала, посівши 67-е місце, Грузія (4,340) – 128-е місце, а Росія і Казахстан стали, відповідно 59-ю і 60-м у рейтингу (індекси 5,810 і 5,790). Із післярадянських держав найвище місце – 44-е – посів із 6,096 бала бідний і авторитарний Узбекистан.

Найвищий індекс у Фінляндії – 7,632. На другому місці Норвегія – 7,594, третьому – Данія – 7,555. Далі йдуть Ісландія, Швейцарія, Нідерланди, Канада, Нова Зеландія, Швеція та Австралія.

Замикають рейтинг в основному африканські держави – Південний Судан (3,254), Центрально-Африканська Республіка (3,083) та Бурунді (2,905).

Мігранти – мірило щастя держави?

На відміну від минулих років, цьогорічний звіт також визначив добробут та рівень щастя іммігрантів у 117 країнах. У Фінляндії, де іммігранти також визнані найщасливішими, найбільші іммігрантські спільноти походять здебільшого із інших європейських країн, але є також громади з Афганістану, Китаю, Іраку та Сомалі.

Найразючішим висновком, на думку фахівців та авторів цьогорічного звіту, стало те, що рейтинг країн за рівнем відчуття щастя їхніх іммігрантів майже такий самий, як і для решти населення. Дослідники враховували рівень щастя і добробуту мігрантів, бо, на думку укладачів рейтингу, рівень щастя країни в цілому прямо співвідноситься із тим, наскільки добре там живеться прибульцям.

Звіти про «світове щастя» готуються щороку до Міжнародного для щастя, який відзначається 20 березня.

Звіт про світове щастя 2018 року, який охоплює 156 країн за рівнем щастя та 117 країн за щастям їхніх іммігрантів, оприлюднений 14 березня на урочистій церемонії в Папській академії наук у Ватикані. Наступного тижня, 20 березня, з нагоди Міжнародного дня щастя презентація цього звіту відбудеться й в Організації Об’єднаних Націй.