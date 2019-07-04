Рада безпеки ООН не змогла засудити атаку на табір біженців у Тріполі через позицію США

Рада безпеки Організації об’єднаних націй не змогла спільно засудити авіаудар по центру утримання мігрантів у Лівії, внаслідок якого загинули щонайменше 44 людини. Причиною стало те, що місія США не отримала з Вашингтону схвалення на те, щоб підписати заяву.

Протягом двогодинної закритої зустрічі 3 липня Велика Британія представила проект заяви, що засуджувала авіаудар, в якому звинувачують сили командира Халіфи Хафтара, а також закликала до припинення вогню і початку політичних переговорів.

Однак західні ЗМІ з посиланням на неназваних дипломатів США повідомили, що американська делегація не змогла схвалити документ без підтвердження з Вашингтону, тож перемови завершилися без винесення спільної заяви.

За даними ООН, як мінімум 44 людини загинули внаслідок удару по центру утримання Таджура на сході Триполі увечері 2 липня. За оцінками, це не остаточна цифра і кількість загиблих значно зросте.

Читайте також: Генсекретар ООН закликав розслідувати авіаудар по табору біженців у Тріполі​

Речник сил Халіфи Хафтара заперечив причетність до нападу.

У центру Таджура утримувалися як мінімум 600 біженців та мігрантів, в тому числі жінки і діти. По всій країні в таких центрах утримують близько 6 тисяч мігрантів з Еритреї, Ефіопії, Сомалі, Судану та інших країн. Очільників цих центрів звинувачують у тортурах та іншихї зловживаннях.

Напруженість у Лівії зросла, коли сили так званої Лівійської національної армії на чолі з Халіфою Хафтаром, що контролює схід країни, почали у квітні наступ, щоб захопити Тріполі, контрольнований визнаним ООН урядом і різними ополченцями.

Уряд у Тріполі звинуватив Хафтара в нападі на центр.

Світові держави розділилися щодо того, як реагувати на військову кампанію Хафтара. Сполучені Штати і Росія відмовилися підтримати заклики ООН щодо припинення вогню.