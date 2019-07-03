Рада безпеки ООН зібралася на консультації через авіаудар у Лівії

Рада безпеки ООН 3 липня зібралася для закритих консультацій щодо авіаудару по центру для утримання мігрантів у Лівії, в результаті якого загинули десятки мігрантів.

Генсекретар ООН Антоніо Ґутерріш зажадав «незалежного розслідування» нападу.

Очікується, що представники Агентства ООН у справах біженців та Департаменту ООН з політичних питань проінформують членів Ради Безпеки про ситуацію.

За даними ООН, 2 липня через авіаудар по табору для мігрантів у місті Таджура загинули щонайменше 44 людини, понад 130 людей зазнали тяжких поранень.

Близько 600 біженців і мігрантів, зокрема жінок і дітей, перебували у центрі. Щонайменше 6000 мігрантів з Еритреї, Ефіопії, Сомалі, Судану та інших країн нині перебувають в десятках таборів у Лівії, якими керують ополченці, обвинувачені в тортурах та інших зловживаннях.

Європейський союз, Туреччина і Катар також закликали провести незалежне розслідування, в той час як Франція закликала до «деескалації» насильства, а Ліга арабських держав – до «припинення» бойових дій. В українському МЗС також наголошують на «необхідності проведення усестороннього об’єктивного розслідування цього злочину».

Напруженість у Лівії зросла, коли сили так званої Лівійської національної армії на чолі з Халіфою Хафтаром, що контролює схід країни, почали у квітні наступ, щоб захопити Тріполі, контрольнований визнаним ООН урядом і різними ополченцями.

Уряд у Тріполі звинуватив Хафтара в нападі на центр.

Світові держави розділилися щодо того, як реагувати на військову кампанію Хафтара. Сполучені Штати і Росія відмовилися підтримати заклики ООН щодо припинення вогню.