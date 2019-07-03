У Тріполі завдано авіаційного удару по центру для біженців, десятки загиблих

У столиці Лівії Тріполі 3 липня внаслідок авіаційного удару по центру для біженців загинули щонайменше 40 людей, поранено близько 80-ти. Про це повідомив представник Міністерства охорони здоров’я.

Уряд звинувачує в обстрілі так звану Лівійську національну армію (ЛНА) на чолі з Халіфою Хафтар та закликає ООН створити комітет для розслідування атаки.

Місцеві ЗМІ пишуть, що війська Хафтара хотіли завдати удару по військовому табору, який розміщений поряд з центром для біженців.

У квітні цього року ЛНА почала наступ на урядові сили в Тріполі.

Війська Хафтара контролюють більшу частину східної та південної Лівії.