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03 Липень 2019, Київ 07:23
Новини | Міжнародні

У Тріполі завдано авіаційного удару по центру для біженців, десятки загиблих

В результаті авіаудару загинули щонайменше 40 людей

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У столиці Лівії Тріполі 3 липня внаслідок авіаційного удару по центру для біженців загинули щонайменше 40 людей, поранено близько 80-ти. Про це повідомив представник Міністерства охорони здоров’я.

Уряд звинувачує в обстрілі так звану Лівійську національну армію (ЛНА) на чолі з Халіфою Хафтар та закликає ООН створити комітет для розслідування атаки.

Місцеві ЗМІ пишуть, що війська Хафтара хотіли завдати удару по військовому табору, який розміщений поряд з центром для біженців.

У квітні цього року ЛНА почала наступ на урядові сили в Тріполі.

Війська Хафтара контролюють більшу частину східної та південної Лівії.

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