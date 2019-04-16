У боях за Тріполі загинули близько 150 людей – ООН

У боях за столицю Лівії Тріполі, що тривають від 5 квітня, загинули щонайменше 147 людей, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я ООН.

За повідомленням, ще 614 людей були поранені.

Місія ООН у Лівії 15 квітня закликала сторони конфлікту проявити стриманість й уникати ушкодження лікарень, «швидких» і медпрацівників.

Понад 18 тисяч людей змушені були втекти через бої, при цьому 2400 – виїхали за останні 24 години, кажуть в ООН.

5 квітня «Лівійська національна армія» під командуванням Халіфа Хафтара почала наступ на Тріполі, контрольований силами визнаного ООН уряду Лівії.

Відтоді Хафтар ігнорує заклики міжнародної спільноти зупинити наступ.

Росія – ключовий союзник сил Хафтара разом із Єгиптом і Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Лівія потерпає від насильства, політичної нестабільності і боротьби за владу відтоді, як в 2011 році був повалений і убитий багаторічний правитель Муамар Каддафі.