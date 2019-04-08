США стурбовані наступом на столицю Лівії Тріполі

США «глибоко стурбовані» ситуацією у столиці Лівії Тріполі і вимагають «негайного припинення» наступу на місто з боку Лівійської національної армії Халіфа Хафтара.

«Ми дали зрозуміти, що виступаємо проти військового наступу сил Халіфа Хафтара і закликаємо негайно припинити ці військові операції проти лівійської столиці»,– заявив державний секретар США Майк Помпео 7 квітня.

За даними ООН, 11 людей загинули і 23 зазнали пораненm в результаті бойових дій 7 квітня в південній частині Тріполі між урядовими військами і підтримуваними Росією силами Хафтара. Наразі невідомо, чи є серед жертв цивільні.

Водночас раніше уряд в Тріполі повідомляв, що щонайменше 23 людини загинули і 27 поранені з обох сторін, включаючи мирних жителів, після початку бойових дій навколо лівійської столиці 4 квітня.

Напередодні сили Хафтара заявили, що завдали повітряного удару біля аеропорту Тріполі на південній околиці столиці, попри заклики до перемир’я з боку ООН.

Сили підтримуваного на міжнародному рівні прем’єр-міністра Фаїза аль-Сараджа 7 квітня заявили, що почали контратаку проти сил Хафтара, щоб «очистити всі лівійські міста від агресорів і незаконних сил».

Сили Хафтара об’єднані з самопроголошеною адміністрацією в східному лівійському місті Тобрук, яка є противником уряду єдності Сараджа.

Основним прихильником Хафтара є Росія, а також Єгипет і Об’єднані Арабські Емірати.

Французьке інформагентство AFP повідомляє, що Росія 7 квітня заблокувала офіційну заяву Ради безпеки ООН, пов’язану із закликом держсекретаря США Майка Помпео до сил Хафтара зупинити їхній наступ на Тріполі. Цей проект заяви також «закликав притягнути до відповідальності тих, хто підриває мир і безпеку в Лівії», повідомляє AFP.

Битва за Тріполі є новим витком різкої ескалації боротьби за владу у Лівії, що почалася з повалення у 2011 році лівійського лідера Муамара Каддафі.

7 квітня США тимчасово вивели частину своїх сил з Лівії через «умови безпеки на місцях». В останні роки невеликий контингент американських військ перебував у Лівії для надання допомоги місцевим силам в боротьбі з екстремістами угруповання «Ісламська держава», бойовиками «Аль-Каїди», а також для захисту дипломатичних об’єктів.