Військові літаки США здійснили удари по осередках «Аль-Каїди» у Лівії

Американські військові літаки підтримали сухопутні війська Лівії під час рейду на осередок екстремістського угруповання «Аль-Каїда» на півдні цієї північноафриканської країни.

Міжнародно визнаний уряд Тріполі 14 лютого заявив, що атака відбулася напередодні біля міста Аубарі, що за приблизно 900 кілометрів на південь від столиці. Згідно з офіційними повідомленнями, рейд був спрямований на «низку членів терористичної організації «Аль-Каїда». Деталей про знищення конкретних цілей чи бойовиків немає.

З 2011 року, після повалення і вбивства диктатора Муамара Каддафі, Лівія потерпає від нападів бойовиків та насильства всередині країни.

Міжнародно визнаний уряд Тріполі почав працювати в березні 2016 року, але конкуруюча політична група на віддаленому сході країни відмовилася його визнати. Американські військові періодично здійснюють повітряні удари, щоб позбавити бойовиків безпечного притулку в пустельних районах країни. У 2016 році США провели повітряну кампанію проти бойовиків угруповання «Ісламська держава» у його колишньому лівійському центрі, місті Сирт.