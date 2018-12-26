«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад на МЗС Лівії

Екстремістська організація «Ісламська держава» заявила про свою причетність до нападу на будівлю Міністерства закордонних справ у Тріполі 25 грудня. Про це повідомила неурядова розвідувальна група SITE, яка відслідковує онлайн-активність екстремістських ісламських організацій.

Напад почався з вибуху автомобіля, який стояв перед установою. Після цього троє озброєних чоловіків відкрили вогонь по будівлі. Двом вдалося потрапити всередину, де вони себе підірвали, третього нападника застрелили охоронці.

Внаслідок нападу загинуло троє людей, серед них – відомий лідер збройного загону «Революційна бригада» Абдуррахман Мазугі. Близько 20 людей отримали поранення.

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Місія ООН з підтримки у Лівії засудила напад і наголосила на необхідності «не дозволити терористичним групам перетворити Лівію на власний прихисток чи арену для своїх злочинів».

Лівія переживає період нестабільності з 2011 року, коли внаслідок перевороту було скинуто диктатора Муаммара Каддафі.

У вересні ООН повідомила, що в Лівії досягнуто перемир’я між ворогуючими озброєними угрупованнями. Уряд Лівії, офіційно підтримуваний ООН, контролює столицю, місто Тріполі. Однак інша частина території країни перебуває під контролем збройних загонів.