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25 Грудень 2018, Київ 13:58
Новини | Міжнародні

Три людини загинули внаслідок нападу на МЗС Лівії

Силовики заявляють, що нападники, ймовірно, були бойовиками екстремістського угруповання «Ісламська держава»

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Щонайменше три людини загинули, 10 були поранені внаслідок нападу смертників на Міністерство закордонних справ Лівії в Тріполі 25 грудня, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Силовики заявляють, що нападники, ймовірно, були бойовиками екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Троє нападників спочатку обстріляли будівлю, а потім двоє з них змогли зайти всередину і підірвалися там. Іншого вбили охоронці міністерства, повідомляє агенція Reuters із посиланням на силовиків.

Будівлю, охоплену димом, оточили сили безпеки.

У вересні ООН повідомила, що в Лівії досягнуто перемир'я між ворогуючими озброєними угрупованнями. Уряд Лівії, офіційно підтримуваний ООН, контролює столицю, місто Тріполі. Однак інша частина території країни перебуває під контролем збройних загонів.

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