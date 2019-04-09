Нафта б’є рекорди через події в Лівії

Котирування нафти зросли до п’ятимісячних максимумів на тлі загострення ситуації в одній із країн-нафтовидобувників, Лівії. Після початку торгів 9 квітня котирування сягнули позначки 71 долар 30 центів за барель марки Brent, це найвищий рівень від першої декади листопада 2018 року.

Станом на 13:20 за Києвом ціна опустилася до 71 долара за барель.

Котирування нафти зросли на тлі подій у Лівії, де цього тижня в околицях столиці країни Тріполі посилилися бої між проурядовими формуваннями і загонами так званої «Лівійської національної армії» Халіфи Хафтара. 8 квітня надійшли повідомлення, що cили генерала Хафтара втратили контроль над єдиним у Лівії міжнародним аеропортом у Тріполі.