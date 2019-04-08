Сили генерала Хафтара втратили контроль над єдиним у Лівії міжнародним аеропортом

Cили так званої «Лівійської національної армії» Халіфи Хафтара втратили контроль над колишнім міжнародним аеропортом Тріполі, повідомляє 8 квітня агентство Reuters із посиланням на свідків.

Очевидці бачили проурядові підрозділи всередині аеропорту, а сутички з силами генерала Хафтара перемістилися на південь від аеропорту.

Раніше 8 квітня надійшли повідомлення, що в околицях столиці Лівії Тріполі посилилися бої між проурядовими формуваннями і загонами так званої «Лівійської національної армії» Халіфи Хафтара, які кілька днів тому перейшли у наступ.

Бої тривають, попри заклики міжнародної спільноти припинити насильство.

Обидві сторони повідомляють про втрати в своїх лавах. Число загиблих перевищує 30.

За даними ООН, внаслідок боїв близько 2,8 тисячі людей залишили свої будинки. В організації прогнозують збільшення числа біженців.

США напередодні закликали негайно припинити наступ на Тріполі. «Військового вирішення конфлікту в Лівії немає», – попередив держсекретар США Майк Помпео. Він закликав обидві сторони лівійського конфлікту повернутися до переговорів.

Росія, за повідомленням агентства AFP, заблокувала ухвалення Радою безпеки ООН заяви про ситуацію в Лівії, заявивши, що в ній були вимоги тільки до Хафтара, а не до обох сторін.

При цьому МЗС Росії заявляє, що закликає всі сторони конфлікту відмовитися від насильства.

Війська Хафтара контролюють східні і більшість південних районів Лівії, а сили визнаного ООН уряду Файєза Сараджа – околиці Тріполі і Місурати.

Хафтар в останні роки неодноразово відвідував Москву, зброю йому постачали також Єгипет і ОАЕ. ЗМІ раніше повідомляли і про прибуття на схід Лівії бійців так званої «ПВК Вагнера» з Росії, однак про їхню участь в нинішніх бойових діях поки що не повідомляли.

З 2011 року, після повалення і вбивства диктатора Муамара Каддафі, Лівія потерпає від нападів бойовиків та насильства всередині країни.

Міжнародно визнаний уряд Тріполі почав працювати в березні 2016 року, але конкуруюча політична група на віддаленому сході країни відмовилася його визнати.