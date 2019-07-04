Генсекретар ООН закликав розслідувати авіаудар по табору біженців у Тріполі

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттеріш закликав провести незалежне розслідування авіаударів по табору біженців у лівійському Тріполі, внаслідок якого загинули близько 40 людей.

За даними ООН, кількість загиблих сягнула 44, ще понад 130 людей отримали поранення.

«Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш був обурений повітряним ударом і закликав провести незалежне розслідування», – заявив представник генсека в Лівії Гасан Саламі.

Вночі 3 липня було завдано авіаудару по табору біженців у столиці Лівії Тріполі. Уряд звинувачує в обстрілі так звану Лівійську національну армію (ЛНА) на чолі з Халіфою Хафтар та закликає ООН створити комітет для розслідування атаки. Через інцидент збиралася Рада безпеки ООН.

Напруженість у Лівії зросла, коли сили так званої Лівійської національної армії на чолі з Халіфою Хафтаром, що контролює схід країни, почали у квітні наступ, щоб захопити Тріполі, контрольнований визнаним ООН урядом і різними ополченцями.

Уряд у Тріполі звинуватив Хафтара в нападі на центр.

Світові держави розділилися щодо того, як реагувати на військову кампанію Хафтара. Сполучені Штати і Росія відмовилися підтримати заклики ООН щодо припинення вогню.