Росія: компанії «кухаря Путіна» виграли держконтракти на 209 мільярдів рублів

У Росії компанії, пов’язані з петербурзьким підприємцем Євгеном Пригожиним, якого називають «кухарем Путіна», з 2011 року уклали понад п’ять тисяч державних контрактів на загальну суму 209 мільярдів рублів (майже 3,2 мільярда доларів). Про це пише в своєму розслідуванні про діяльність Пригожина телеканал «Настоящее время» (проект Радіо Свобода і «Голосу Америки»).

Компанії постачають харчування в установи Міноборони, МОЗ, а також в школи і дитячі садки Росії.

За даними видання, афілійовані між собою компанії Пригожина часто беруть участь у державних тендерах як незалежні підрядники, створюючи видимість конкуренції.

Пригожин відмовився змістовно прокоментувати розслідування телеканалу. Раніше видання The Bell оцінило державні контракти Пригожина з 2014 року в 150 мільярдів рублів. Бізнесмен заявляв, що ці розрахунки неправильні.

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Євген Пригожин і його компанії відомі як великі державні підрядники на закупівлях продуктів харчування. Російського бізнесмена також пов’язують з організацією групи провладних блогерів у російському Санкт-Петербурзі – так званою «фабрикою тролів» і створенням «приватної військової компанії Вагнера».

У США підприємця звинувачують в спробі втручання в президентські вибори. Сам Пригожин заперечує всі звинувачення на свою адресу.