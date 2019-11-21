Facebook і Google створюють безпрецедентну загрозу правам людини – правозахисники

Спостереження за мільярдами інтернет-користувачів з боку Facebook і Google створює безпрецедентну загрозу правам людини, заявила правозахисна організація Amnesty International у своєму звіті й закликала технологічні компанії змінити принципи своєї бізнес-моделі.

У дослідженні йдеться, що бізнес-модель Facebook і Google за своєю суттю не відповідає праву на приватність і створює систематичну загрозу низці прав людини, включно з правом на свободу думок та їхнього висловлювання та права на рівність і відсутність дискримінації.

«Google та Facebook домінують у наших сучасних життях, накопичуючи безпрецедентну владу над цифровим світом шляхом збору й монетизації персональних даних мільярдів людей. Їхній прихований контроль над нашими цифровими життями підриває найбільшу суть приватності й визначає виклики для прав людини в нашу еру», – заявив генеральний секретар Amnesty International Кумі Найду.

За його словами, «щоб захистити наші ключові людські цінності в цифрову епоху – гідність, автономність, приватність – потрібно радикально переглянути шлях, яким ідуть компанії Big Tech».

Технічні гіганти пропонують свої сервіси мільярдам користувачів безкоштовно. Натомість люди платять за послуги інтернет-компаній своєю персональною інформацією.

В Amnesty International нагадали про скандал навколо компанії Cambridge Analytica, «який показав, на скільки легко інформацію про людину можуть використати не за призначенням непередбачуваним шляхом з метою маніпуляції ними та впливу». У 2018 році компанію звинувачували у зловживанні особистими даними десятків мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook для втручання у вибори президента США на користь Дональда Трампа.