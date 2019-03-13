(Друкуємо мовою оригіналу)

Новый цифровой мир, который меняет нас, наш образ мышления, привычки, способы коммуникации, все наше сознание». Это — тема 16 Международного фестиваля документального кино Docudays UA. В конце марта он пройдет в Киеве, дальше — поедет по Украине.

Можно ли быть уверенным в чем-то в эпоху постправды? Как можно регулировать интернет? И что такое цифровые права?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили программный директор Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA Виктория Лещенко и эксперт Школы цифровой безопасности DSS 380 Павел Белоусов.

– Виктория, почему выбрали такую концепцию для фестиваля документального кино Docudays UA в этом году?

Виктория Лещенко: Тема актуальна для всего мира. Мы долго к этому шли, мы выбираем темы за год, за два до фестиваля. С одной стороны, нам тема очень интересна, все эти изменения, трансформации. С другой стороны, все что происходит в Украине в последнее время: информационные войны, выборы, коммуникация наших политиков.

– Павел, на фестивале будет идти речь о цифровых правах, о правах человека в цифровом пространстве. Что такое цифровые права?

Павел Белоусов: Это такие же права: свобода доступа к информации, свобода выражения своих мыслей, право на анонимность, на общение. Все права, которые мы используем в реальной жизни, распространяются и на онлайн.

– Зачем об этом говорить? В Украине, наверное, нет проблем с цифровыми правами?

Павел Белоусов: Проблем много и у нас, и на Западе, везде. Блокировка сайтов, кибератаки – это тоже нарушение права на приватность или безопасность. Проблема будет усиливаться, потому что все элетронизируется, все уходит в онлайн.

Будет борьба за приватность. Мы видим, какие бывают утечки, то есть, информация о пользователях собирается и используется большими компаниями как угодно.

– Вы в одном из интервью говорите, что Google и Facebook знают нас лучше, чем наши родственники.

Мы нажимаем кнопку «удалить», но на самом деле, это все хранится. Сколько хранится данных, как и кто имеет доступ – это остается загадкой

​Павел Белоусов: Да. И очень много подтверждений того, что даже если они предоставляют, по европейскому законодательству, возможность управлять информацией о себе, например, удалить ее, очень часто эти данные не удаляются.

То есть, мы нажимаем кнопку «удалить», но на самом деле, это все хранится. Сколько хранится данных, как и кто имеет доступ – это остается загадкой. И это нужно урегулировать, это тоже наше право на информацию, и право ею распоряжаться.

– А зачем компании это все собирают?

Павел Белоусов: Это деньги. Если компании знают любого человека досконально, могут их часто предугадывать, то все эти данные можно продать рекламодателям. Рекламодатель будет знать, что я люблю конкретный сок – он покажет мне рекламу для меня.

Иногда бывает, что создается мыльный пузырь из рекламных объявлений. И думаешь, может мне это нужно? Возможно, оно и не нужно было. Но везде будет эта контекстная реклама.

Было много случаев, когда компании предугадывали. Например, сегодня я купил обувь, а завтра буд3т рекомендовать еще какую-то обувь или чистящее средство.

Чем доскональнее нас будут знать, тем конверсия от этой рекламы и прибыль будут выше.

– Виктория, у вас в программе будет фильм-открытие «Bellingcat: правда в мире постправды»​, голландского режиссера Ганса Пула. Он исследует в частности и кейс MH17. Расскажите об этом фильме? Дает ли фильм ответ на вопрос как найти истину в эпоху постправды?

Виктория Лещенко: Да, возможно найти. Для этого есть много различных инструментов. В частности, Bellingcat – волонтерская организация журналистов, они восстанавливают правду, базируясь на интернете, соцсетях. Они стали известны тем, что проводили такого типа расследования. Одно из наиболее резонансных в контексте Украины – падение самолета MH17. Они первые доказали, что все не так, как говорит Россия. И они это сделали раньше, чем об этом официально заявляли голландские чиновники.

Эта организация показала, что интернет изменил, дал возможность этой горизонтальной коллаборации – люди из разных стран оперативно могут все проанализировать. Любая информация может быть проверена.

Помимо того, что они ведут расследования, они ведут тренинги для журналистов по всему миру. Вся их деятельность направлена на то, чтобы показать что сейчас общество может контролировать весь процесс и разоблачать любые фейки.

– Но постправда – это не про доказать, а про то, как люди верят. Даже ознакомившись с результатами расследования Bellingcat, люди все равно не верят в причастность России. Человек верит в то, во что ему удобно верить.

Виктория Лещенко: Боюсь, что в этой ситуации можно мало чем помочь. Но людям, которые готовы думать иначе, можно предложить способ и доказательства, чтобы они изменили свои убеждения. Это выбор каждого из нас. И в этом фильме мы видим жизнь журналистов, которые этим занимаются. Это съедает много времени, их преследуют. Это очень непростая жизнь.

Павел Белоусов: Но тут нужно, как и вообще в потреблении какой-либо информации – разделять, смотреть, проверять источники. Многие люди не идут дальше заголовка, это печально. Многие СМИ этим пользуются, гонятся за кликбейтом.

Накрутить просмотры и лайки стоит три копейки, таким образом манипулируют людьми

Людям нужно посоветовать уменьшить количество источников. Читать чаще новости, которые пишут профессиональные журналисты, смотреть, что это за сайт, кто репостит и лайкает. В наше время накрутить просмотры и лайки стоит три копейки, таким образом манипулируют людьми.

Завести тысячу или миллион фейковых пользователей практически ничего не стоит. Facebook ежедневно удаляет около одного миллиона фейковых аккаунтов.

– Такой фильм тоже есть в программе Docudays.

Виктория Лещенко: Этот фильм называется «The Cleaners» (Чистильщики), работа немецких режиссеров о том как большие компании типа Google, Facebook заказывают услуги по зачистке и цензурированию интернета на аутсорсе. По фильму видно, что большая часть это филиппинцы, они получают сравнительно большие зарплаты, по их меркам, день и ночь защищают наши соцсети и в целом интернет от изображений и текстов, которые не соответствуют нормам принятых в компании. Эти нормы устанавливают их топ-менеджеры, но они тоже не до конца в них уверены. Все эти решения принимаются достаточно ситуативно, они спорные.

– Опишите какую-то сцену из этого фильма, которая демонстрирует процесс, как чистят посты или картинки?

Виктория Лещенко: Человек сидит, у него потоком идут эти изображения, это очень быстро происходит. Там есть интересная шутка, что они работают по тематическим блокам, направлениям. И один из их сотрудников работал с суицидами. То есть, люди в сеть выкладывают процесс своего суицида. И пока человек буквально не начал себя убивать, по правилам не могут прекратить это видео, прямой эфир. Человек, чистильщик, который занимался этой темой, сам покончил жизнь самоубийством.

– В рамках фестиваля будут не только показывать фильмы, но и проводится круглые столы, обсуждения о цифровых правах в Украине. Какие вызовы стоят в Украине, какое место мы занимаем в теме прав человека в интернете?

Виктория Лещенко: Это правозащитная часть нашей программы фестиваля. Это обсуждения, встречи. Мне сложно прокомментировать, потому что я не готовлю эту часть программы.

Регулировки нужны, но глобально что-то поменять, запретить или разрешить не выйдет. Технологии придумают способ это обойти

Павел Белоусов: Я не очень верю в эти все регуляторы, потому что технологии развиваются намного быстрее, чем все эти бумажные законы. Введут блокировку одну, через пять минут можешь открыть другой сайт и скопировать контент. Заблокируют выход в мировой интернет – у тебя есть VPN, есть Даркнет. Технологии идут в десятки раз быстрее.

Где-то регулировки нужны, но глобально что-то поменять, запретить или разрешить не выйдет. Технологии придумают способ это обойти.

– Виктория, смогут ли увидеть фильмы программы Docudays в других городах Украины?

Виктория Лещенко: Во время фестиваля, который проходит в Киеве, фильмы будут показываться только в кинотеатрах Киева. Но это не только киевский фестиваль, он путешествующий. Обычно проходит каждый год с 1 октября по конец декабря, часть программы показывается в разных городах и селах нашей страны.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)