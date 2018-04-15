Що таке Даркнет і чи варто його боятися

Всі ви хоч раз залишали свої дані в інтернеті. Тоді майте на увазі – мабуть, хтось їх вже купує, а хтось продає. І все це відбувається в інтернеті. Але не звичайному, а в темному – так званому Даркнеті. Ця частина всесвітньої павутини набагато більша, ніж ви думаєте.

Секретний інтернет – це сукупність веб-сайтів, що мають приховані IP-адреси сервера, на якому вони розміщені. Вхід у Даркнет лежить через програму Tor. Вона забезпечує анонімність у мережі. Сайти в мережі Tor перебувають у доменній зоні onion. Якщо вас може налякати адреса на кшталт zqktlwi4fecvo6ri.onion, то у Даркнет вам краще не лізти.

Для чого іти в Даркнет?

По-перше, за інформацією чи спілкуванням, по-друге – за товарами.

Інформація та спілкування

Люди з тоталітарних країн можуть використовувати Даркнет, щоб спілкуватися із зовнішнім світом без стеження спецслужб. Або обходити цензуру.

В Україні, наприклад, існує ресурс під назвою «Хабардокс» – анонімізатор повідомлень, який дозволяє анонімно повідомити журналістів про правопорушення.

Товари

Все почалося 2011 року. Американець Вільям Росс Ульбрихт під ніком Dread Pirate Roberts – «Жахливий пірат Робертс» відкрив у Tor-просторі онлайн магазин Silk Road – «Шовковий шлях». В ньому продавали переважно наркотики. На сайті були і заборони: не можна було продавати зброю, дитячу порнографію, надавати послуги рекету і фізичної розправи.

Ульбрихт казав: метою є не збагачення, а поширення ідеї свободи.

«Ми бачимо потенціал принципово іншого розподілу влади. Люди тепер можуть контролювати потоки інформації, грошей і їх розподіл. Сектор за сектором держава втрачає роль монопольного розподільника благ. Влада повертається до окремо взятої людини», – писав він в інтерв’ю для «Форбс».

Dread Pirate Roberts

Через свої маніфести він отримав славу революціонера і критика існуючого устрою. А сам називав себе лібертаріанцем* (лист до судді): «Я вірив у той час, що люди мають право продавати і купувати все що завгодно до тих пір, поки не завдають шкоди іншим».

*Тобто прихильником ідеї індивідуальної свободи та зменшення впливу держави.

Водночас, за даними прокуратури США, він збагатився щонайменше на 18 мільйонів доларів. Ульбрихта спіймали 2013 року і засудили до довічного ув’язнення. Вірніше, до двох. А також до 20, 15 і 5 років ув'язнення за окремими епізодами.

Після закриття магазину Ульбрихта в Даркнеті відкрився «Чумацький шлях 2.0», який, як вважалося, був створений державою для пошуку злочинців. Його закрили в 2014-му.

Можливо все

Тоді ж відкрився новий Даркнет-магазин AlphaBay. Тут вже не було практично ніяких заборон. Продаж наркотиків, зброї, підроблених документів, вкрадених кредитних карток, хакерських інструментів і послуг. Його щоденний оборот оцінювали в 600-800 тисяч доларів!

В Даркнеті можна також купити вибухівку, гранатомети і гранати, а також інструкції, як самостійно зібрати, наприклад, міну. Торгують тут і людськими органами. Є також можливість замовити вбивство або злам сайту.

В Україні теж працюють такі майданчики, звісно, набагато менші. Доставка незаконних товарів здійснюється переважно через «закладки» – кур'єр ховає товар в спеціальному місці, після чого повідомляє, де забрати покупку.