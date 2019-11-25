Європол заявляє про блокування 26 тисяч одиниць контенту, пов’язаного з «ІД»

Спільна операція правоохоронних та судових органів Євросоюзу завдала «суворого удару» екстремістському угрупованню «Ісламська держава», йдеться в заяві Європолу 25 листопада.

За даними правоохоронної організації Євросоюзу, протягом чотириденної організації вдалося приховати 26 тисяч одиниць контенту, пов’язаного з «ІД», в тому числі відео та акаунти в соціальних мережах. Правоохоронці зв’язалися з дев’ятьма компаніями, в тому числі Google та Telegram, з вимогою видалити їх з мережі.

Угруповання «Ісламська держава» втратило більшу частину територій, які контролювало в Сирії та Іраку, проте продовжує розповсюджувати пропаганду онлайн.

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«Вони зникли зі значущої частини інтернету», заявив журналістам речник офісу прокурора Бельгії Ерік ван де Сипт у штабквартирі Європолу в нідерландській Гаазі.

Крім того, поліція заарештувала в Іспанії чоловіка, якого підозрюють в тому, що він був одним із «головних поширювачів» онлайн-пропаганди «ІД».

«Європол і надалі працюватиме над заохоченням тісної співпраці, публічної та приватної, щоб завадити поширенню терористичної онлайн-пропаганди, і продовжить підтримувати забезпечення правосуддя установами країн-членів ЄС, щоб протидіяти терористичним атакам в інтернеті», – йдеться в заяві Євроюсту, іншо установи ЄС, яка співпрацює з правоохоронними та судовими установами країн-членів блоку.

Операцію, яка тривала з 21 по 24 листопада, очолювала бельгійська поліція та прокуратура. До неї долучилися правоохоронні та судові установи Євросоюзу, Європол та Євроюст.