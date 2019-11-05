Рейтинг Freedom House «Свобода в мережі»: Україна є «частково вільною» країною

Україна опинилася в списку «частково вільних країн» у новому рейтингу «Свобода в мережі-2019», складеному правозахисною організацією Freedom House.

Серед країн пострадянського простору вище за Україну розташувалися Киргизстан, також визнаний «частково вільним», а також цілком «вільні» Вірменія та Грузія. Водночас «невільними» визнані Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Узбекистан та Росія.

«Уряди всього світу все частіше використовують соціальні медіа для маніпулювання виборами та спостереження за своїми громадянами, наближаючи технологію до цифрового авторитаризму. Унаслідок цих тенденцій глобальна свобода інтернету знизилася дев’ятий рік поспіль», – ідеться в пресрелізі.



«Уряди… відстежують поведінку громадян в інтернеті, щоб виявити загрози, а в деяких випадках – щоб змусити мовчати опозицію. Freedom House знайшла докази вдосконалених програм спостереження за соціальними медіа принаймні у 40 з 65 країн», – додають автори доповіді.

Говорячи про Україну, Freedom House вказує на ймовірну спробу втручання в комп’ютерну систему ЦВК. «Центральна виборча комісія зіткнулася з хвилею кібератак, яка, ймовірно, походила від Росії перед президентськими виборами у квітні та травні 2019 року», – ідеться в доповіді.

Рейтинг «Свобода в мережі-2019» оцінює свободу інтернету в 65 країнах, на які припадає 87% користувачів мережі по всьому світу. У звіті проаналізовані події, які сталися в період з червня 2018 року до травня 2019 року.