В Україні затримали розшукуваного Інтерполом росіянина, якого вважають членом «ІД»

У Нацполіції повідомили, що 21 листопада на одній з вулиць Житомира був затриманий 30-річний громадянин Росії, який перебував у міжнародному розшуку (каналами Інтерполу) за вчинення вбивства.

«За наявною інформацією, затриманий є членом терористичної радикальної організації «Ісламська держава» і навіть керівником однієї з її груп. За національністю він даргинець (Дагестан), але народився в Луганській області України. Тривалий час жив у Росії. На території нашої держави переховувався з метою уникнення відповідальності за вчинення вбивства», – мовиться в повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, нині вирішується питання щодо екстрадиції затриманого.

15 листопада Служба безпеки України повідомила, що в результаті спільної спецоперації з МВС Грузії та Центральним розвідувальним управлінням США на Київщині був затриманий один із керівників угруповання «Ісламська держава».​