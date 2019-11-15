Грузинська спецслужба назвала ім’я затриманого в Україні лідера угруповання «Ісламська держава»

Чоловіком, про затримання якого повідомила Служба безпеки України, є громадянин Грузії Цезар Тохосашвілі, повідомила ввечері 15 листопада Служба держбезпеки Грузії.

Згідно з повідомленням, ця особа перебувала в міжнародному за звинуваченням у участі в терористичній організації.

«В результаті розслідування, проведеного Центром контртероризму Служби державної безпеки Грузії, було встановлено, що в 2014 році Цезар Тохосашвілі виїхав до Сирійської Арабської Республіки та приєднався до бойових дій проти сирійських урядових сил. Розслідування встановило, що в 2015 році Цезар Тохосашвілі став членом терористичної організації «Ісламська держава». Він мав тісні зв’язки з лідерами «Ісламської держави» Тарханом Батірашвілі, Ісламом Атабієвим та Ахмедом Чатаєвим. 6 листопада 2019 року міський суд Тбілісі засудив Цезара Тохосашвілі до позбавлення волі», – інформує грузинська спецслужба.

Служба безпеки України повідомила раніше 15 листопада, що в результаті спільної спецоперації СБУ з Міністерством внутрішніх справ Грузії та Центральним розвідувальним управлінням США на Київщині затриманий один із керівників угруповання «Ісламська держава».

Як інформує СБУ, влітку 2018 року цей чоловік незаконно прибув до України, використавши підроблений паспорт.