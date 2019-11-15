СБУ заявляє, що затримала одного з керівників угруповання «Ісламська держава»

Служба безпеки України повідомила 15 листопада, що в результаті спільної спецоперації СБУ з Міністерством внутрішніх справ Грузії та Центральним розвідувальним управлінням США на Київщині затриманий один із керівників угруповання «Ісламська держава».

«За отриманими даними з 2012 року громадянин Грузії на прізвисько «Аль Бара Шишані» обіймав посаду аміра джамаату «Ахадун Ахат» у провінції Латакія Сирійської Арабської Республіки. У 2013 році він обійняв одну із найвищих посад у «ІДІЛ» ‒ заступника військового аміра, відомого як «Абу Умар аш-Шишані». У 2016 році, після ліквідації останнього, «Аль Бара Шишані» виїхав до Туреччини, де продовжив координувати діяльність терористичної організації», – ідеться в повідомленні української спецслужби.

Як інформує СБУ, влітку 2018 року цей чоловік незаконно прибув в Україну, використавши підроблений паспорт.

«На підставі фальшивих документів йому вдалося легалізуватися на території нашої країни», – вказує пресслужба. В Україні «Аль Бара Шишані» продовжував координувати діяльність спеціальних осередків угруповання, так званих «амніятів».

«Правоохоронці затримали злочинця у столичному регіоні поблизу приватного будинку, де він проживав. Проведена портретна експертиза довела, що затриманий іноземець дійсно є розшукуваним лідером «Ісламської держави», – стверджує СБУ і додає, що зараз «Аль Бара Шишані» перебуває під екстрадиційним арештом.

Перевіряється інформація щодо його причетності до вчинення злочинів на території України.