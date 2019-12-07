Студент і науковець: США та Іран обмінялися затриманими особами

Сполучені Штати та Іран 7 грудня здійснили обмін утримуваними громадянами. Президент США Дональд Трамп повідомив, що Тегеран звільнив громадянина його країни Сюеа Вана.

За словами Трампа, студент Прінстона Ван «вже повертається до Сполучених Штатів».

Натомість у США звільнили утримуваного іранського науковця Масуда Солеймані.

Згодом президент США звернувся до Ірану в Твітері і подякував його керівництву за «дуже чесні переговори».

«Бачите, ми можемо зробити це разом», – написав він.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф анонсував обмін.

«Радий, що професор Масуд Солеймані та містер Сюеа Ван незабаром повернуться до своїх родин. Велика подяка всім причетним, зокрема уряду Швейцарії», – заявив дипломат.

Позаяк між двома країнами немає дипломатичних відносин, посольства Швейцарії в Тегерані і Сполучених Штатах виконують посередницьку роль.

Згодом іранська державна агенція IRNA повідомила, що Солеймані в Швейцарії вже зустріли представники іранської влади.

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Громадянина США Сюеа Вана затримали 2016 року в Ірані, де він працював над дослідженням для своєї дисертації. Його звинуватили в «шпигунстві під прикриттям досліджень», хоча родина та університет юнака заперечували звинувачення. У 2017 році Вана засудили до 10 років тюрми.​

Фахівець зі стовбурових клітин професор Солеймані був заарештований в аеропорту Чикаго в жовтні 2018 року. Правоохоронці США звинуватили його в спробі вивезти до Ірану біологічні матеріали в обхід американських санкцій, пов’язаних з іранською ядерною програмою.