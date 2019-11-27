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27 листопада 2019, Київ 23:14
Новини | Міжнародні

В Ірані затримали вісім осіб за підозрою в «роботі на ЦРУ»

Протести в Ірані, Урмія, 16 листопада 2019 року

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Іранські спецслужби затримали вісім осіб за підозрою в зв’язках з Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ) США. Про це повідомляє державне інформаційне агентство Ірану IRNA.

Тегеран стверджує, що затримані займалися шпигунством під виглядом цивільних журналістів. Вони нібито збирали інформацію про те, як проходять заворушення і направляли її за кордон.

Раніше спецслужби Ірану вели спостереження за затриманими, повідомляє IRNA.

Вашингтон інформацію поки не прокоментував.

Масові демонстрації проходили в Ірані в середині листопада. Вони були спровоковані зростанням цін на бензин, але швидко переросли в антиурядові виступи. Поліцейський спецназ застосовував силу і сльозогінний газ проти протестувальників.

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