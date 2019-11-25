Влада Ірану звинувачує США та їхніх союзників у організації протестів

Представники іранської влади погрожують країнам Заходу на тлі протестів в Ірані. Голова «Корпусу вартових ісламської революції» генерал Хоссейн Саламі, виступаючи на проурядовому мітингу 25 листопада, заявив, що Сполучені Штати, Велика Британія, Ізраїль та Саудівська Аравія підбурюють протести, а збільшення цін на пальне, яке їх спричинило – «лише привід» для атаки на Іран.

«Якщо ви перетнете червону лінію, ми вас знищимо. Ми не залишимо жодного кроку без відповіді», – сказав Саламі.

Перед акцією міністерство закордонних справ засудило «втручання іноземних країн» у протистояння між владою та протестувальниками.

«Ми б радили, аби вони подивилися на (проурядові – ред.) мітинги, що відбуваються цими днями в нашій країні, щоб зрозуміти, хто є справжнім народом у цій країні», – заявив речник іранського МЗС Аббас Мусаві.

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Раніше 25 листопада іранське державне агентство ІРНА повідомило про затримання поліцією близько 180 учасників антиурядових демонстрацій.

Масові демонстрації пройшли в Ірані в середині листопада. Вони були спровоковані зростанням цін на бензин, але швидко переросли в антиурядові виступи. Деякі учасники виступали також проти ісламу як державної релігії Ірану. Демонстрації розігнали поліцейські сили спеціального призначення, які застосували силу і сльозогінний газ проти протестувальників.

Влада Ірану заявляє, що багато протестуючих були підготовлені країнами Заходу і отримували гроші за участь в демонстраціях.

За даними правозахисної організації Amnesty International при розгоні демонстрацій було вбито не менше 106 осіб по всій країні, повідомляло агентство AP. Представники ООН заявляють про «десятки» убитих. Влада Ірану ставить під сумнів ці цифри, однак не надає свою статистику.