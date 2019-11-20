Влада Ірану заявила про «перемогу над змовою ворогів»

Президент Ірану Хассан Роугані 20 листопада заявив про «перемогу над змовою ворогів». Так на засіданні уряду, яке транслювалося по телебаченню, він прокоментував придушення масових протестів у країні, які спалахнули у зв’язку з підвищенням цін на паливо.

За словами Роугані, протести були частиною «змови» іноземних ворогів Ірану – Саудівської Аравії, Ізраїлю і США.

Напередодні міжнародна правозахисна організація Amnesty International із посиланням на «достовірні дані» повідомила про загибель щонайменше 106 протестувальників у 21 місті Ірану під час протестів проти підвищення цін на пальне.

«Організація вважає, що справжнє число загиблих може бути значно вищим, за деякими даними – до 200», – йдеться в повідомленні.

Водночас влада Ірану повідомила про 12 загиблих протестувальників і представників сил безпеки, а також про арешт понад 600 людей від 15 листопада, коли почалися масові акції.

Тим часом, ООН закликала Тегеран обмежувати застосування сили проти мирних демонстрантів і відновити інтернет-зв’язок у країні.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї 17 листопада підтримав рішення уряду підвищити ціни на бензин і розкритикував протестувальників.

Нинішні демонстрації спалахнули після того, як уряд заявив, що почне обмежувати продаж пального в одні руки і підвищувати ціни через те, що економіка країни потерпає від санкцій США.