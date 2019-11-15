Іран запроваджує обмеження на купівлю бензину

Влада Ірану запровадила обмеження на купівлю бензину та суттєво підвищила ціни на пальне у зв’язку з впливом санкцій Сполучених Штатів на економіку країни.

Іранська Національна компанія розподілу нафтопродуктів 14 листопада повідомила, що встановлює для кожного приватного автомобіля ліміт у 60 літрів на місяць, а ціни зростуть з 9 центів за літр до близько 12,7 центів.

Для таксі та машин швидкої допомоги бензин також коштуватиме 12,7 центів за літр, однак ліміт на місяць сягає 500 літрів.

Після вичерпання місячної квоти ціна зростатиме до 26 центів за літр.

Попри зміни, Іран досі має одні з найнижчих цін на пальне у світі завдяки значним урядовим субсидіям.

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Країна має значні поклади палива, але ледве забезпечує потреби власного населення в пальному через брак нафтопереробних потужностей. Міжнародні санкції поглиблюють проблему, обмежуючи постачання запчастин для ремонту та оновлення нафтопереробної інфраструктури.

12 листопада президент Ірану Хасан Роугані заявив, що його країна протягом останніх місяців переживає «найважчі часи» за кілька десятків років.

Обмеження на купівлю палива вже були запроваджені в 2007 році тодішнім президентом Махмудом Ахмадінеджадом. Вони були призупинені в 2015 році, коли Іран уклав угоду з західними країнами про припинення санкцій в обмін на відмову від ядерної програми.

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Угода 2015 року обмежила ядерну програму Ірану. Серед підписантів Спільного всеосяжного плану дій – США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Німеччина.

У 2018 році президент США Дональд Трамп вивів Вашингтон із угоди, звинувативши Іран в її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.