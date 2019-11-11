Трамп вказав на доступні Тегерану «дуже позитивний» і «дуже поганий» кроки

Президент США Дональд Трамп закликав Іран повернути зниклого агента ФБР Роберта Левінсона, вказавши, що така дія Тегерана могла б стати «позитивним кроком».

«Якщо Іран зможе передати США викраденого колишнього агента ФБР Роберта Левінсона, який є зниклим безвісти в Ірані, останні 12 років, це було б дуже позитивним кроком», – написав президент США у твіттері.

Також Трамп озвучив попередження Ірану щодо його діяльності зі збагачення урану.

«У той же час, судячи з інформації і припущень, Іран збагачував і збагачує уран. Це може стати дуже поганим кроком», – додав американський президент.

Напруженість між двома країнами загострилася після того, як Трамп розірвав угоду, що обмежує ядерну діяльність Ірану. У 2015 році Іран уклав угоду з шістьма світовими лідерами – США, Великобританією, Францією, Китаєм, Росією і Німеччиною – для обмеження своєї ядерної діяльності в обмін на послаблення санкцій. Відтоді як США відмовилися від угоди, Вашингтон знову запровадив санкції проти Ірану, в той час як Тегеран здійснив низку кроків, щоб скоротити свої зобов’язання за цією угодою.

Колишній агент ФБР Роберт Левінсон зник під час перебування на іранському курорті, на острові Кіш, у 2007 році. Свого часу американська влада навіть пропонувала винагороду в 5 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе повернути Левінсона на батьківщину.