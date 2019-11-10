Іран почав будувати другий реактор на АЕС у Бушері

Іран почав заливати бетон для будівництва другого ядерного реактора на АЕС поблизу південного порту Бушер, повідомили 10 листопада державне телебачення й інші іранські ЗМІ.

АЕС, що працює на урані російського виробництва, перебуває під моніторингом МАГАТЕ, Міжнародного агентства ООН з атомної енергії.

Тегеран заявляє, що другий і планований третій реактор додадуть в електромережу країни більше ніж 1000 мегават кожен.

«Атомна енергетика забезпечує надійне електропостачання…, і кожна електростанція економить нам 11 мільйонів барелів нафти або 660 мільйонів доларів на рік», – заявив голова іранської Організації з атомної енергії Алі Акбар Салехі, виступаючи на церемонії, яка транслювалася по телебаченню.

Тегеран заявляє, що його діяльність в ядерній сфері носить виключно мирний характер.

Згідно з ядерною угодою 2015 року, Тегеран погоджувався суттєво обмежити свою ядерну програму в обмін на послаблення санкцій. Однак у 2018 році президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів свою країну з угоди й оголосив про поновлення санкцій.

​У відповідь Іран оголосив, що посилює збагачення урану за межами ліміту, передбаченого угодою (тобто вище від 3,67%).

7 листопада 2019 року Іран заявив про початок «виробництва збагаченого урану» у Фордо, що стало черговим порушенням ядерної угоди з боку Тегерану.