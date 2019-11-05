Президент Ірану заявив про чергове порушення ядерної угоди

Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що Тегеран робить новий крок на порушення ядерної угоди 2015 року.

За словами Роугані, у 1044 центрифуги на ядерному об’єкті в Фордо 6 листопада подадуть газ. Президент Ірану оголосив про це у зверненні, яке 5 листопада показало державне телебачення.

Угода 2015 року обмежила ядерну програму Ірану. Серед підписантів Спільного всеосяжного плану дій – США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Німеччина.

У 2018 році президент США Дональд Трамп вивів Вашингтон із угоди, звинувативши Іран в її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.