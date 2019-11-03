Верховний лідер Ірану виключає переговори зі США

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що його країна зберігатиме заборону на будь-які переговори зі Сполученими Штатами. Про це він сказав у коментарі на державному телебаченні 3 листопада, перед 40-ю річницею захоплення американського посольства в Тегерані.

«Один зі способів блокувати політичну інфільтрацію Америки – заборонити будь-які переговори з Америкою. Це означає, що Іран не піддаватиметься тиску Америки», – заявив Хаменеї.

«Ті, хто вважає переговори з США рішенням кожної проблеми, безумовно, помиляються. З діалогом зі США нічого не вийде, тому що вони точно не поступляться», – додав верховний лідер.

Відносини між Тегераном і Вашингтоном, які вже близько 40 років є напруженими, ще більше погіршилися після того, як президент США Дональд Трамп відмовився від ядерної угоди 2015 року, який стримував ядерні амбіції Тегерану в обмін на скорочення західних санкцій. Відтоді Вашингтон повернув економічні санкції, спрямовані на припинення всього експорту іранської нафти.

4 листопада 1979 року іранські студенти захопили комплекс посольства США в Тегерані, щоб вимагати від Вашингтона видати скинутого раніше того ж року іранського шаха. Криза закінчилася через 444 дні зі звільненням 52 американців. Дві країни розірвали дипломатичні відносини у 1980 році.