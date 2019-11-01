США запроваджують нові санкції щодо будівельного сектору Ірану

США запровадили нові санкції проти будівельної галузі Ірану через її зв’язки з жорсткою лінією Корпусу вартових ісламської революції. Речниця Держдепартаменту Морґан Ортагус заявила 31 жовтня, що це рішення «обмежить можливість Ірану скоротити» час здобуття ядерної зброї та не дасть іранському режиму створювати локації для роботи за ядерною програмою.

Відсутність санкцій проти будівельного сектору Ірану є одним із останніх елементів ядерної угоди, підписаної Тегераном та шістьма світовими державами. Президент США Дональд Трамп у травні 2018 року відмовився від цієї угоди та став повторно застосовувати санкції, зняті в межах угоди в обмін на обмеження ядерної програми Ірану.

Ядерна угода з Іраном була підписана в 2015 році тодішнім американським президентом Бараком Обамою спільно з «шісткою» переговорників – представниками держав постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини. Згідно з угодою, Іран зобов’язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти в обмін на поетапне скасування санкцій Заходу.

Під час виборчої кампанії Дональд Трамп називав цю угоду помилковою і «найгіршою» в історії США. Він обіцяв вийти з договору після обрання його президентом.