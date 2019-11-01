У відповідь на нові санкції Іран закликає США повернутися до ядерної угоди

Сполучені Штати мають повернутися до умов ядерної угоди 2015 року – таким чином міністр закордонних справ Мохаммад Джавад Заріф прокоментував повідомлення про нові санкції, які Державний департамент США запровадив проти Тегерану.

Він назвав запровадження санкційних обмежень «економічним тероризмом», який «лише доводить максимальний провал політики «максимального тиску».

«США можуть накласти санкції на кожного чоловіка, жінку та дитину, але іранці ніколи не скоряться цькуванню. Замість закопувати себе ще глибше, США повинні відмовитися від провальної політики та повернутися до СКПД (Спільний комплексний план дій, також відомий як «ядерна угода» між Іраном і низкою держав, в тому числі США – ред.)», – написав він у Твітері.

1 листопада стало відомо, що США запровадили нові санкції проти будівельної галузі Ірану через її зв’язки з жорсткою лінією Корпусу вартових ісламської революції. 31 жовтня речниця Державного департаменту Морґан Ортаґус заявила, що це «обмежить можливість Ірану скоротити» час здобуття ядерної зброї та не дасть іранському режиму створювати локації для роботи за ядерною програмою.​

Водночас Вашингтон подовжив дію винятків для цивільної ядерної програми Ірану.

Відсутність санкцій проти будівельного сектору Ірану є одним із останніх елементів ядерної угоди, підписаної Тегераном та шістьма світовими державами.

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Ядерна угода з Іраном була підписана в 2015 році тодішнім американським президентом Бараком Обамою спільно з «шісткою» переговорників – представниками держав постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини. Згідно з угодою, Іран зобов’язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти в обмін на поетапне скасування санкцій Заходу.

Під час виборчої кампанії Дональд Трамп називав цю угоду помилковою і «найгіршою» в історії США. Він обіцяв вийти з договору після обрання його президентом і зробив це в 2018 році.