Іран виступає проти військової операції Туреччини в Сирії

Іран протестує проти встановлення на території Сирії турецьких військових постів – про це під час пресконференції державним телеканалом заявив речник Міністерства закордонних справ цієї країни Аббас Мосаві. За словами чиновника, проблеми між Сирією та Туреччиною мають бути вирішені «дипломатичними засобами».

«Ми проти того, щоб Анкара розгортала військові пости в Сирії… Цілісність Сирії треба поважати», – сказав Мосаві.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 20 жовтня заявив, що Анкара не хоче, щоб «жодний курдський бойовик» залишився у запланованих Туреччиною «зонах безпеки». Він додав, що Туреччина обговорить з Росією, сили якої воюють на підтримку президента Сирії Башара Асада, можливість вивезення курдських бойовиків з регіонів Манбіджа і Кобані.

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган планує провести зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним на російському чорноморському курорті Сочі 22 жовтня.

17 жовтня віцепрезидент США Майк Пенс в Анкарі оголосив про угоду, яка передбачає призупинення військової операції Туреччини на північному сході Сирії. Призупинення триває до 22 жовтня.

20 жовтня один із лідерів сил сирійських курдів Редур Халіл заявив, що підконтрольні йому групи вийдуть з прикордонного району на північному сході Сирії, щоб виконати запропоновану США угоду про припинення вогню.