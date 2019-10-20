Американські військові передислоковуються з Сирії до Іраку – Пентагон

Вашингтон планує перенаправити до Іраку тих військовослужбовців, яких виводить із північного сходу Сирії, заявив міністр оборони США Марк Еспер. За його словами, йдеться про понад 700 військовослужбовців. Вони будуть розміщені на заході Іраку, де продовжать боротися з угрупованням «Ісламська держава».

Сирійське державне агентство SANA повідомляє, що американська транспортна колона 20 жовтня в'їхала на територію Сирії з боку північного Іраку. Вона завершить евакуацію військових баз США з території, де Туреччина проводить свою військову операцію.

У колоні, за даними агентства, близько 100 вантажівок, їх супроводжує військова охорона. Також повідомляється, що напередодні американський конвой висунувся в бік Іраку з сирійських провінцій Алеппо і Ракка.

9 жовтня Туреччина розпочала військову операцію проти курдських сил на півночі Сирії. Анкара вважає збройні курдські формування терористами. Вашингтон називає курдів своїми союзниками в боротьбі з угрупованням «Ісламська держава».

Про виведення американських військ із півночі Сирії президент США Дональд Трамп оголосив перед початком турецької операції. Багато конгресменів засудили рішення президента.

Згодом Туреччина і США домовилися про припинення військової операції Анкари на півночі Сирії. Тимчасове припинення вогню мало тривати 120 годин, щоб курдські збройні формування змогли залишити район бойових дій.