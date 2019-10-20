Курдські сили заявляють про готовність піти з прикордонного з Туреччиною району Сирії

Один із лідерів сил сирійських курдів Редур Халіл заявив, що підконтрольні йому групи вийдуть з прикордонного району на північному сході Сирії, щоб виконати запропоновану США угоду про припинення вогню. Умовою Халіл називає те, щоб контрольовані Туреччиною сили дозволили курдським військам і цивільним безперешкодно залишити населені пункти, що перебувають у зоні бойових дій.

Один із керівників «Сирійських демократичних сил» (SDF), які отримували американську зброю для боротьби проти угруповання «Ісламська держава», заявив пізно ввечері 19 жовтня, що курдські війська відійдуть назад на 30 кілометрів від турецько-сирійського кордону на ділянці довжиною 120 кілометрів між містами Рас-ель-Айн та Тал-Айбад, якщо буде дозволена евакуація з цих міст.

Навіть попри висунуті умови, ця заява є з боку SDF першим публічним визнанням можливості відходу з нині підконтрольних курдам територій.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 20 жовтня заявив, що Анкара не хоче, щоб «жодний курдський бойовик» залишився у запланованих Туреччиною «зонах безпеки». Він додав, що Туреччина обговорить з Росією, сили якої воюють на підтримку президента Сирії Башара Асада, можливість вивезення курдських бойовиків з регіонів Манбіджа і Кобані.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган планує провести зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним на російському чорноморському курорті Сочі 22 жовтня.

17 жовтня віцепрезидент США Майк Пенс в Анкарі оголосив про угоду, яка передбачає призупинення військової операції Туреччини на північному сході Сирії.