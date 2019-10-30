У Перській затоці ввели санкції за зв’язки з «Корпусом вартових Ісламської революції» та «Хезболлою»

Шість країн-союзниць США у Перській затоці приєдналися до накладених Вашингтоном санкцій на 25 суб’єктів, пов’язаних з «Корпусом вартових Ісламської революції» і ліванським угрупованням «Хезболла», повідомило Міністерство фінансів США 30 жовтня.

Згідно з повідомленням, йдеться про Саудівську Аравію, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар і Об’єднані Арабські Емірати.

Всі 25 організацій раніше потрапили у санкційний список США.

«Скоординоване руйнування союзниками фінансових мереж, що використовуються іранським режимом для фінансування тероризму, є потужною демонстрацією єдності в Перській затоці», – мовиться у заяві Мінфіну США.

Як вказав американський Мінфін, серед організацій, які потрапили під санкції, є іранський банк Mellat, а також гірничодобувні, виробничі та інвестиційні компанії, які «підтримують Корпус вартових ісламської революції і фінансовані ними інші воєнізовані формування». У список потрапили також четверо осіб, які «очолюють і координують оперативну, розвідувальну і фінансову діяльність угруповання («Хезболла» – ред.) в Іраку».