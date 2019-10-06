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07 Жовтень 2019, Київ 00:04
Новини | Міжнародні

Китай відмовився інвестувати в розробку газового родовища в Ірані – міністр

Міністр нафти Ірану Біджан Зангане

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Міністр нафти Ірану Біджан Зангане заявив, що національна нафтова компанія Китаю відмовилася від угоди на суму 5 мільярдів доларів, яка передбачала розробку в Ірані гігантського родовища природного газу в Перській затоці, Південного Парсу. Це рішення Пекін ухвалив на тлі економічного тиску на Китай та Іран з боку США і кількох військових інцидентів у регіоні.

Китайська національна нафтова корпорація CNPC стала головним інвестором у планах щодо розширення родовища Південний Парс після того, як французька компанія Total вийшла з проекту в серпні 2018 року. Total планувала інвестувати 1 мільярд доларів, як це передбачав укладений у 2017 році контракт з Іраном , але французька компанія відмовилася від проекту під тиском з боку Вашингтона.

Торік США поновили і посилили санкції проти Тегерана у відповідь на його ядерні та ракетні програми та закликали інші країни припинити бізнес із Іраном.

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