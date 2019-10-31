Понад 400 тисяч афганців повернулися додому з Ірану і Пакистану – МОМ

З початку року в Афганістан повернулися 403 338 людей із сусіднього Ірану і Пакистану, йдеться в доповіді Міжнародної організації з міграції (МОМ), опублікованій 31 жовтня.

У доповіді вказується, що близько 385 тисяч афганців були репатрійовані з Ірану, при чому більш ніж половина з них були змушені покинути країну за наказом про депортацію.

За оцінками МОМ, в Ірані наразі проживає від 1,5 до 2 мільйонів афганців без документів. Багато афганців оселилися в Ірані, головним чином, в економічних цілях, але через важку економічну ситуацію в Ісламській республіці чимало з них повернулися.

МОМ також повідомила, що з початку року близько 17 500 афганців повернулися з Пакистану. Нині у Пакистані є 1,3 мільйона зареєстрованих афганських громадян і понад 1 мільйон – незареєстрованих афганців.

Високий рівень безробіття, слабка економіка і нестабільна ситуація з безпекою в Афганістані призвели до міграції в сусідні країни і решту світу.

За оцінками, в ході 18-річного конфлікту в Афганістані загинули понад 38 тисяч мирних жителів. Раніше ООН повідомила, що з липня до вересня цього року були вбиті майже 1200 цивільних, що на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року.