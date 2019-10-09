ООН заявляє про 30 цивільних жертв через авіаудари США в Афганістані у травні

Організації Об’єднаних Націй 9 жовтня опублікувала звіт, у якому йдеться, що 30 цивільних загинули і п’ятеро були поранені в результаті повітряних ударів США по ймовірних об’єктах з переробки наркотиків на заході Афганістану чотири місяці тому.

Місія сприяння ООН в Афганістані повідомила, що перевіряє інформацію стосовно ще чотирьох людей серед мирного населення, які могли загинути чи бути поранені у результаті повітряних ударів США по більш ніж 60-ти об’єктах, які американські сили визначили як такі, де виробляються наркотики – в районах Баква і Деларам.

Сили США в Афганістані вже відреагували на звіт ООН, вказавши, що їхні «точні» удари по провінціях Фарах і Німруз 5 травня «не призвели до загибелі чи поранень некомбатантів».

Американсткі військові стверджують, що провели «вичерпний аналіз щодо об’єктів і прилеглих територій після ударів».

Водночас Місія сприяння ООН в Афганістані повідомляє, що також працює над перевіркою повідомлень про ймовірність і ще щонайменше 37 жертв серед цивільного населення в результаті авіаударів, більшість з яких можуть бути жінками чи дітьми.

«Хоча авіаудари по ймовірних об’єктах з переробки наркотиків мали місце і раніше, місія вперше отримала повідомлення про велику кількість жертв серед цивільного населення в результаті такої операції», – йдеться в повідомленні місії ООН.

За даними Місії сприяння ООН в Афганістані, де війна триває 18 років, тільки за 6 місяців поточного року 1366 цивільних загинули і 2446 були поранені.