Іран заявляє про початок «виробництва збагаченого урану» у Фордо

Агентство з атомної енергії Ірану повідомляє, що подало газ у центрифуги на ядерному об’єкті Фордо. Як йдеться в повідомленні агентства вранці 7 листопада, «виробництво і збір збагаченого урану на майданчику Фордо почалося».

Напередодні речник агентства повідомляв, що подача газу в 1044 центрифуги на ядерному об’єкті в Фордо почалася за присутності інспекторів із Міжнародного агентства з атомної енергії. А президент Ірану Хасан Роугані заявив, що «завдяки політиці США і їхніх союзників Фордо скоро повернеться до повноцінної роботи».

Речник МАГАТЕ повідомив, що інспектори ядерного агентства ООН перебувають «на місцях в Ірані, і вони повідомлятимуть про будь-яку відповідну діяльність у штаб-квартиру МАГАТЕ у Відні».

7 листопада МАГАТЕ проведе позачергове засідання ради щодо Ірану.

Збагачення урану на підземному об’єкті Фордо забороняє ядерна угода 2015 року.

Сполучені Штати Америки заявили, що розширення діяльності Ірану зі збагачення урану є «великим кроком у неправильному напрямку» і звинуватили Тегеран у «ядерному шантажі».

Угода 2015 року обмежила ядерну програму Ірану. Серед підписантів Спільного всеосяжного плану дій – США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Німеччина.

У 2018 році президент США Дональд Трамп вивів Вашингтон із угоди, звинувативши Іран в її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.