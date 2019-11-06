США звинуватили Іран у «ядерному шантажі»

Сполучені Штати Америки заявляють, що розширення діяльності Ірану зі збагачення урану є «великим кроком у неправильному напрямку». Про це 5 листопада заявили у Державному департаменті США після того, як Тегеран повідомив, що почне запускати урановий газ у центрифуги на об’єкті Фордо, де збагачення урану забороняла ядерна угода 2015 року.

Речник Державного департаменту США звинуватив Тегеран у «ядерному шантажі».

«Іран не має поважних причин розширювати свою програму збагачення урану на об’єкті Фордо або в інших місцях… це лише поглибить його політичну й економічну ізоляцію», – заявили в Держдепартаменті.

«Максимальний тиск» на Іран буде чинитись доти, «поки він не припинить свою дестабілізуючу поведінку».

Президент Ірану Хасан Роугані 5 листопада заявив, що Тегеран робить новий крок на порушення ядерної угоди 2015 року.

За словами Роугані, у 1044 центрифуги на ядерному об’єкті в Фордо 6 листопада подадуть газ.

Угода 2015 року обмежила ядерну програму Ірану. Серед підписантів Спільного всеосяжного плану дій – США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Німеччина.

У 2018 році президент США Дональд Трамп вивів Вашингтон із угоди, звинувативши Іран в її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.